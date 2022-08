La Juventus adesso ha un problema: out anche Szcz?sny, sono 7 gli infortunati da inizio estate (Di lunedì 8 agosto 2022) È sempre più emergenza in casa Juventus. Dopo i segnali negativi nell’amichevole con l’Atletico Madrid e gli infortuni di Paul Pogba e Weston McKennie, ora si ferma anche Wojciech Szcz?sny. Il polacco si è sottoposto a esami radiologici al J Medical dopo che nella sfida con gli spagnoli aveva avvertito un fastidio. Gli accertamenti hanno rivelato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Per l’estremo difensore bianconero è in arrivo uno stop di venti giorni. Salterà sicuramente il match di apertura della Serie A con il Sassuolo e il successivo con la Sampdoria. Il rientro potrebbe concretizzarsi il 27 agosto contro la Roma o addirittura il 31 agosto con lo Spezia. La lista di infortunati bianconeri in questo inizio stagione sale quindi a sette: oltre ai già citati Pogba, McKennie e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) È sempre più emergenza in casa. Dopo i segnali negativi nell’amichevole con l’Atletico Madrid e gli infortuni di Paul Pogba e Weston McKennie, ora si fermaWojciech Szcz?sny. Il polacco si è sottoposto a esami radiologici al J Medical dopo che nella sfida con gli spagnoli aveva avvertito un fastidio. Gli accertamenti hanno rivelato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Per l’estremo difensore bianconero è in arrivo uno stop di venti giorni. Salterà sicuramente il match di apertura della Serie A con il Sassuolo e il successivo con la Sampdoria. Il rientro potrebbe concretizzarsi il 27 agosto contro la Roma o addirittura il 31 agosto con lo Spezia. La lista dibianconeri in questostagione sale quindi a sette: oltre ai già citati Pogba, McKennie e ...

marcoconterio : ???????? #Arthur della #Juventus pronto a dire sì al #ValenciaCF. Adesso le società cercano l'intesa su come spartirsi… - Katiajuventina : @VittorioSantor Adesso non si tifa più la Juventus, si tifano gli allenatori! Andate a tifare Inter! Cit. Anti dyba Line - morenoAlmare : @RLoscialpo @pietro00112 Impressionante come la forbice del ritmo in campo (non solo la Juventus) si allarghi col r… - St1Salvatore : @patry71 @lucsazzo @RBroccu zaniolo dopo ferragosto sarà un giocatore della juventus! e poi se elkan vuole si compr… - ZonaBianconeri : RT @zona_talento_: ???? #Juventus: accordo con il #ManUTD per Adrien #Rabiot. Adesso, dunque, per i Red Devils, non resta che trovare un ac… -