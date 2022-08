La Juve non c'è, Dybala incanta subito Roma - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 8 agosto 2022) Protagonista in campo e fuori, Alvaro Morata si è preso la scena alla Continassa. La Juventus vorrebbe riportarlo in bianconero, e lo spagnolo risponde intanto con una tripletta: è il classe 1992, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Protagonista in campo e fuori, Alvaro Morata si è preso la scena alla Continassa. Lantus vorrebbe riportarlo in bianconero, e lo spagnolo risponde intanto con una tripletta: è il classe 1992, ...

CB_Ignoranza : Ha rifiutato la Juve per due volte perché 9 anni di Napoli, lui, non li dimenticherà mai. Dries Mertens continuerà… - forumJuventus : Danilo post #Juve Atleti: 'C'è sicuramente stanchezza dopo la tourneè ma nel calcio bisogna essere più cattivi' ??… - Gazzetta_it : Allegri: 'Può farci solo bene, stanchi ma serve cambiare atteggiamento. Morata? Non dico niente' #JuveAtletico - non_esset : ..non si vuole ammettere che il problema è Allegri ..... - tommyxyza : @jordancs580 Era come dicevano in molti. La juve sta con le pezze al culo. Ha comprato uno rotto e uno che a gennai… -