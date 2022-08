La figlia di Paolo Villaggio sfata un mito: "Non mi ha mai letto una favola.." (Di lunedì 8 agosto 2022) ELisabetta Villaggio ha raccontato in tv alcune storie su suo papà, lo scomparso Paolo Villaggio. Storie che ha poi raccolto in un libro dedicato all'immenso attore genovese. Gli studi televisivi di Uno Mattina hanno accolto Elisabetta Villaggio, figlia del celebre attore Paolo Villaggio. Elisabetta ha parlato del rapporto con suo papà scomparso. Un papà a suo dire dotato di una presenza ingombrante e di un carattere complesso. Una personalità però molto affascinante, che non andava a prendere la scuola e non le leggeva mai una favola della buonanotte. Elisabetta ne parla come di un uomo che non alzava mai la voce con lei e nemmeno le mollava mai un ceffone. Papà Villaggio faceva tutto con gli sguardi. La figlia del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 8 agosto 2022) ELisabettaha raccontato in tv alcune storie su suo papà, lo scomparso. Storie che ha poi raccolto in un libro dedicato all'immenso attore genovese. Gli studi televisivi di Uno Mattina hanno accolto Elisabettadel celebre attore. Elisabetta ha parlato del rapporto con suo papà scomparso. Un papà a suo dire dotato di una presenza ingombrante e di un carattere complesso. Una personalità però molto affascinante, che non andava a prendere la scuola e non le leggeva mai unadella buonanotte. Elisabetta ne parla come di un uomo che non alzava mai la voce con lei e nemmeno le mollava mai un ceffone. Papàfaceva tutto con gli sguardi. Ladel ...

