La Ferrari richiama nel mondo 24 mila auto prodotte negli ultimi 15 anni per un difetto ai freni (Di lunedì 8 agosto 2022) Ferrari sta richiamando nel mondo ben 23.555 auto prodotte tra il 2005 ed oggi per un potenziale problema ai freni. Come specificano i documenti pubblicati in Usa dall’ente federale National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) si tratta di un problema che puo’ essere generato dal tappo del serbatoio per il liquido freni – un componente estraneo al fornitore dell’impianto – e che in caso di malfunzionamento potrebbe non sfiatare come previsto. Se cio’ dovesse accadere, potrebbe formarsi un vuoto all’interno del serbatoio e causare cosi’ la fuoriuscita del liquido stesso con il rischio di funzionamenti impropri. In alcuni modelli e’ che ne sono dotati e’ previsto che una spia avvisi il conducente se il liquido dei freni ha un livello troppo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022)stando nelben 23.555tra il 2005 ed oggi per un potenziale problema ai. Come specificano i documenti pubblicati in Usa dall’ente federale National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) si tratta di un problema che puo’ essere generato dal tappo del serbatoio per il liquido– un componente estraneo al fornitore dell’impianto – e che in caso di malfunzionamento potrebbe non sfiatare come previsto. Se cio’ dovesse accadere, potrebbe formarsi un vuoto all’interno del serbatoio e causare cosi’ la fuoriuscita del liquido stesso con il rischio di funzionamenti impropri. In alcuni modelli e’ che ne sono dotati e’ previsto che una spia avvisi il conducente se il liquido deiha un livello troppo ...

