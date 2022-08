La Cremonese avanza con il brivido in Coppa Italia | decisivo Quagliata

(Di lunedì 8 agosto 2022) Lasupera il turno dicontro la Ternana: vittoria per 3-2 dopo una rimonta degli umbri,Lasupera il turno dicontro la Ternana: vittoria per 3-2 dopo una rimonta degli umbri. Nella prima frazione i grigiorossi si portano sul doppio vantaggio con i gol di Tsadjout e Okereke, ma nella ripresa la squadra di Lucarelli trova il pari con i gol di Ravaglia e Palumbo., che dopo 1? dal suo ingresso ha trovato il punto della vittoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FiorentinaUno.com

Nel prossimo turno la formazione di Tesser dovrà vedersela contro la vincente di- Ternana. Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 8 agosto - 20:11... domani, lunedì 8 agosto , Genoa e Benevento si affronteranno alle ore 17:45, Modena e Sassuolo alle ore 18,e Ternana alle ore 21 e Bologna e Cosenza alle 21:15. Avversari, Cremonese batte Ternana e avanza in Coppa Italia In casa Cremonese si riapre la pista Gaetano. Stando a Tuttosport, il Napoli sarebbe disposto infatti a cedere nuovamente in prestito il centrocampista ...La Cremonese supera il turno di Coppa Italia contro la Ternana: vittoria per 3-2 dopo una rimonta degli umbri, decisivo Quagliata La Cremonese supera il turno di Coppa Italia contro la Ternana: vittor ...