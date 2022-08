L’8 agosto 1969 fu scattata la storica foto per la copertina di Abbey Road dei Beatles | Memories

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 8 agosto 2022) Esiste un mondo diviso: c’è un prima e c’è un dopodei, come del resto esiste una storia dell’uomo prima e dopo i Fab Four. L’8ilgrafo Iain Macmillan probabilmente non immaginava che quei “semplici” scatti catturati lungo il passaggio pedonale poco distante dagliStudios sarebbero diventati una leggenda. Eppure Iain, in un quarto d’ora e aggrappato sulla sua scaletta, in 6grafie diede un colore e un fermo immagine a una band ormai al collasso. Aifu chiesto semplicemente di attraversare la strada. Per ladifu scelto il quinto scatto, quello geometricamente più adatto a ...