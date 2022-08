Koulibaly rincuora un tifoso | «Napoli forte anche senza di me» VIDEO

(Di lunedì 8 agosto 2022) Kalidouha inviato un messaggio sui propri canali social ad undelpreoccupato per il futuro della squadra azzurra. Kalidou, ex difensore del, oggi al Chelsea, ha voluto inviare unmessaggio ad unazzurro preoccupato per la campagna di calciomercato del club che ha visto partire tanti calciatori importanti come il senegalese, maInsigne e Mertens. «Ciao Daniele, so che ilha perso qualche giocatore ma non temere: sarà una squadradi me». Queste le parole di Koilibaly. Best birthday gift I’ve ever received, grazie mille Kouli Ti auguro il meglio e mi manchi tanto. Sarai sempre napoletano e sempre ...

