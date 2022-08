Kessie quanti palleggi e il Barça lo esalta | ' ' Qualità' '

chiaracm__ : 'anche perché un altro kessie non c'è' quanti problemi ci avrebbe evitato sto stronzo - RaphaeleRusso : @MilanMagnum @gengi_s ti devo correggere. Kessiè ha giocato sui 3000min nonostante infortuni etc. Bennacer neanche… - MilanMagnum : @DevilDollmusic @jackpoolista Ancora. SE LO ALZI A LUI, LO ALZI A TUTTI. E SONO 25 GIOCATORI. SE AUMENTI DI SOLI 2… - JokeRossonero : @FalcoN18236637 @ChrisElMuss È che la gente pensa al sostituto@di kessie come ad una montagna di muscoli quando con… - pgen79 : @10kvoltealcesso @wazzaCN @Davide_m9 Tra Chala, Gigio e Kessie quanti soldi di ingaggi avete risparmiato? -

Milan News

Franck Kessiè è pronto per esordire in Liga con il Barcellona e continua ad allenarsi nel centro sportivo dei blaugrana. Il club nel frattempo lo ...... ma scelgono, e scelgono perchè posso scegliere, e non soclub soprattutto in Italia, oggi, ... figuriamoci se Pobega non può fare meglio diviste le prestazioni di entrambi nell'ultima ... Albertini: "De Ketelaere è un potenziale campione" Franck Kessiè è pronto per esordire in Liga con il Barcellona e continua ad allenarsi nel centro sportivo dei blaugrana. Il club nel frattempo lo esalta: ...Il Milan vuole reperire al più presto un nuovo centrocampista per completare il reparto: ecco quanto valgono i giocatori seguiti. Tre nomi sul taccuino di Maldini: ecco quanto costano. Oggi Sportmedia ...