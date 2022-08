Kenya al voto | capo opposizione favorito per dopo - Kenyatta

HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #Kenya, chiusa la campagna elettorale presidenziale, firmato un patto per riconoscere i risultati. 'L’#Africa deve entr… - FabrizioServen3 : RT @OgzeroG: La crisi dissolve il voto tribale e la stabilità del #Kenya? Un lecito dubbio di - ValerioPalombar : Domani elezioni in #Kenya ???? la novità e la sfida del @PresUKenyatta: sostegno al leader dell'opposizione anche se… - LailaSimoncelli : RT @vaticannews_it: #Kenya, chiusa la campagna elettorale presidenziale, firmato un patto per riconoscere i risultati. 'L’#Africa deve entr… - vaticannews_it : #Kenya, chiusa la campagna elettorale presidenziale, firmato un patto per riconoscere i risultati. 'L’#Africa deve… -

Ilsi avvicina alle elezioni generali del 9 agosto intravedendo un cambio della guardia fra presidente e principale oppositore, con la speranza che non avvengano rivolte sanguinose in un paese ...In un contesto internazionale già denso di incertezze, ilva alle urne martedì 9 agosto per le elezioni presidenziali e per il rinnovo del Parlamento. Il presidente Uhuru Kenyatta, giunto al termine del secondo mandato, non si può ricandidare: la sua ...Il Kenya si avvicina alle elezioni generali del 9 agosto intravedendo un cambio della guardia fra presidente e principale oppositore, con la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...