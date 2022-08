Juventus, vicinissimo il colpo Kostic dall’Eintracht: le ultime (Di lunedì 8 agosto 2022) Siamo ormai giunti ad una settimana esatta dall’inizio del campionato con la Juventus che sta cercando di completare la rosa prima dell’inizio. A far rumore, però, è il campo con il club bianconero che ieri ha subito una roboante sconfitta contro l’Atletico Madrid in amichevole. La partita è finita 4-0 con tripletta dell’ormai ex Alvaro Morata, anche se flebili speranze di vederlo in bianconero ci sono ancora. Intanto sembra essere scoppiato un caso nella Continassa con Kean non convocato perchè presentatosi tardi alle convocazioni di mister Allegri. Filip Kostic Eintracht Frankfurt mercato Juventus Sul fronte mercato la Juventus vuole completare a tutti i costi la rosa prima dell’inizio del campionato e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sembra essere imminente l’arrivo di Filip ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 8 agosto 2022) Siamo ormai giunti ad una settimana esatta dall’inizio del campionato con lache sta cercando di completare la rosa prima dell’inizio. A far rumore, però, è il campo con il club bianconero che ieri ha subito una roboante sconfitta contro l’Atletico Madrid in amichevole. La partita è finita 4-0 con tripletta dell’ormai ex Alvaro Morata, anche se flebili speranze di vederlo in bianconero ci sono ancora. Intanto sembra essere scoppiato un caso nella Continassa con Kean non convocato perchè presentatosi tardi alle convocazioni di mister Allegri. FilipEintracht Frankfurt mercatoSul fronte mercato lavuole completare a tutti i costi la rosa prima dell’inizio del campionato e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sembra essere imminente l’arrivo di Filip ...

