Juventus, Sky: "Interesse concreto del Manchester United per Rabiot" (Di lunedì 8 agosto 2022) Juventus Rabiot- La Juventus continua la sua preparazione in vista del prossimo inizio di stagione. Ieri, i Bianconeri hanno perso per 4-0 nel match di amichevole contro l'Atletico Madrid, in scena alla Continassa. Il futuro di Adrien Rabiot con la casacca Bianconera è sempre più in dubbio, il giocatore Francese ieri ha dovuto coprire la sua testa con ben 6 punti di satura, dopo un duro contrasto. L'ex Psg è sul taccuino di varie squadre che, lo vogliono come smistatore di pallone e come concretizzatore in caso di inserimenti nell'area di rigore. Il club che è più interessato a Rabiot, è il Manchester United, sconfitto ieri al debutto contro il Brighton per 2-1. I Red Devils sono già al lavoro per acquistare il francese, che ha ancora un anno di contratto con la ...

