Juventus | si allontana la cessione di Arthur | le parole del tecnico del club spagnolo

(Di lunedì 8 agosto 2022) L’allenatore di un, a cui era stato accostato il centrocampista della, ha spento le voci sulla trattativa nel corso di un’intervista ad un quotidiano sportivo. Le cessioni in casatengono banco. Una su tutte sarebbe quella di, centrocampista brasiliano che non rientra più nei piani della società bianconera. Nelle scorse Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

infoitsport : Rabiot allontana le voci di mercato: 'A Villar Perosa l'essenza della Juventus, fino alla fine' - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: #Calciomercato #Juventus, sorriso a metà per #Allegri. #Kostic ad un passo mentre si allontana #Morata - serieAnews_com : #Calciomercato #Juventus, sorriso a metà per #Allegri. #Kostic ad un passo mentre si allontana #Morata - infoitsport : Calciomercato Juventus, Arthur si allontana dal Valencia - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: ????#Calciomercato, si allontana il ritorno di #Morata alla #Juventus: l'#AtleticoMadrid lo cederà solo a titolo defini… -

Al centravanti tedesco aveva pensato, in chiave vice Vlahovic , anche laIntanto, con un De Jong che si, secondo il 'The Atletic' il Manchester United starebbe pensando ad Adrien Rabiot della#FinoallaFine', ha scritto il numero 25 juventino allontanando almeno per il momento i rumors sul suo possibile addio alla Vecchia Signora Un piacevole pomeriggio condiviso con voi a Villar Perosa. Ra ...Il centrocampista brasiliano sembrava molto vicino al club spagnolo ma ora invece aumentano le possibilità per un'altra cessione in quel ruolo. Si ...