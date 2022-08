Juventus, sfuma il possibile colpo: giocherà in Bundesliga (Di lunedì 8 agosto 2022) La ricerca di un vice Vlahovic è stata uno dei temi principali del mercato estivo della Juventus. Si sono fatti tantissimi nomi, da Arnautovic a Muriel, passando per Werner ed il Morata tris. Tuttavia nessuna delle piste sembra essere più praticabile dalla società bianconera, nonostante l’affaire Kean in corso. In più, a mettere ancora più fretta ai dirigenti di Madama, è arrivata la notizia del ritorno di Timo Werner in Bundesliga. Come confermato da Fabrizio Romano, l’attaccante tedesco sembrerebbe destinato a fare ritorno in patria. Werner tornerà dove tutto era cominciato e dove tutto sembrava essere per lui idilliaco. FOTO: Getty- Werner-Juventus-Lipsia L’esperto di calciomercato ha annunciato, tramite un Tweet, che Timo Werner vestirà di nuovo la maglia del RB Lipsia. Il 26enne tedesco, dopo l’insipida parentesi al ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 8 agosto 2022) La ricerca di un vice Vlahovic è stata uno dei temi principali del mercato estivo della. Si sono fatti tantissimi nomi, da Arnautovic a Muriel, passando per Werner ed il Morata tris. Tuttavia nessuna delle piste sembra essere più praticabile dalla società bianconera, nonostante l’affaire Kean in corso. In più, a mettere ancora più fretta ai dirigenti di Madama, è arrivata la notizia del ritorno di Timo Werner in. Come confermato da Fabrizio Romano, l’attaccante tedesco sembrerebbe destinato a fare ritorno in patria. Werner tornerà dove tutto era cominciato e dove tutto sembrava essere per lui idilliaco. FOTO: Getty- Werner--Lipsia L’esperto di calciomercato ha annunciato, tramite un Tweet, che Timo Werner vestirà di nuovo la maglia del RB Lipsia. Il 26enne tedesco, dopo l’insipida parentesi al ...

