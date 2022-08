Juventus, le prime conseguenze dopo il tracollo contro l’Atletico: incontro Allegri-dirigenza, la situazione (Di lunedì 8 agosto 2022) Il primo campanello d’allarme in casa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla bruttissima sconfitta in amichevole contro l’Atletico Madrid, la gara si è concluso con il netto risultato di 0-4. Il grande protagonista dell’incontro è stato Alvaro Morata, autore di una tipletta. Lo spagnolo è il sogno di Allegri, ma il ritorno in bianconero è da escludere. La Juventus è reduce da una brutta stagione, la dirigenza ha deciso di scatenarsi sul mercato e sono arrivati calciatori del calibro di Bremer, Di Maria e Pogba. In difesa sono andati via de Ligt e Chiellini. Sono in corso altre trattative con l’obiettivo di mettere a disposizione di Allegri una squadra completa. Continuano i contatti per Paredes e Kostic, l’ultimo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 agosto 2022) Il primo campanello d’allarme in casa. La squadra di Massimilianoè reduce dalla bruttissima sconfitta in amichevoleMadrid, la gara si è concluso con il netto risultato di 0-4. Il grande protagonista dell’inè stato Alvaro Morata, autore di una tipletta. Lo spagnolo è il sogno di, ma il ritorno in bianconero è da escludere. Laè reduce da una brutta stagione, laha deciso di scatenarsi sul mercato e sono arrivati calciatori del calibro di Bremer, Di Maria e Pogba. In difesa sono andati via de Ligt e Chiellini. Sono in corso altre trattative con l’obiettivo di mettere a disposizione diuna squadra completa. Continuano i contatti per Paredes e Kostic, l’ultimo ...

CalcioWeb : Già le prime ombre in casa #Juventus: incontro #Allegri-dirigenza dopo la brutta sconfitta contro l'Atletico - Bertolca10 : Subito tegola Juventus: out #Szczesny per una lesione all'adduttore. Salta almeno le prime quattro giornate e starà fuori almeno 20 giorni. - NikoRonco : Se andiamo avanti così per le prime di campionato la #Juventus inizierà a mettere gli annunci su LinkedIn e scriver… - ZonaBianconeri : RT @Maracanazo50: Le prime impressioni di #Ronaldo dopo aver saputo della trattativa #Rabiot al #ManchesterUnited #Juventus - ZonaBianconeri : RT @_Mike_gr2000: E anche quest’anno bolliamo le prime 4 partite della stagione ??? Un paio di domande me le farei… #Juventus ?? -