Juventus, Gazzetta: "Precampionato pessimo per Vlahovic, tanti dubbi" (Di lunedì 8 agosto 2022) Juventus Vlahovic- La Juventus continua il suo Precampionato in vista dei prossimi impegni stagionali. Lunedì prossimo, i Bianconeri scenderanno in campo contro il Sassuolo, per il primo test in Serie A. Juventus, Gazzetta: "Precampionato pessimo per Vlahovic, Allegri preoccupato" La Juventus è uscita con le ossa rotte dall'amichevole giocata ieri alla Continassa, contro l'Atletico Madrid. I Bianconeri sono stati battuti per 4-0, con una tripletta dell'ex Morata e un goal di Cunha. Precampionato davvero preoccupante per i Piemontesi che, hanno vinto solamente per 2-0 contro il Chivas, poi pareggio con il Barcellona e doppia sconfitta con le due squadre di Madrid. Allegri, è inevitabilmente preoccupato ...

