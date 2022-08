Juventus, Gazzetta: “Il piano per il rientro di Paul Pogba” (Di lunedì 8 agosto 2022) Juventus Pogba- La Juventus continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali, ieri gli uomini di Allegri hanno perso 4-0 contro l’Atletico Madrid. La Juventus è una delle squadre più attente per quanto riguarda la sua rosa, in giornata è arrivata anche la diagnosi per Szczesny: il Polacco starà fuori per 20 giorni, tornerà contro la Roma. Nonostante l’infortunio del portiere ex Arsenal, i Bianconeri devono fare i conti anche con i problemi a centrocampo. Pogba, il nuovo acquisto dei Piemontesi, ha subito una lesione al menisco che, verrà curata tramite una terapia conservativa. Ecco come procede il recupero del Francese, parole della Gazzetta: “Pogba ha scelto di non operarsi, ma la terapia conservativa sta comunque dando buoni frutti. Il dolore è ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 8 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali, ieri gli uomini di Allegri hanno perso 4-0 contro l’Atletico Madrid. Laè una delle squadre più attente per quanto riguarda la sua rosa, in giornata è arrivata anche la diagnosi per Szczesny: il Polacco starà fuori per 20 giorni, tornerà contro la Roma. Nonostante l’infortunio del portiere ex Arsenal, i Bianconeri devono fare i conti anche con i problemi a centrocampo., il nuovo acquisto dei Piemontesi, ha subito una lesione al menisco che, verrà curata tramite una terapia conservativa. Ecco come procede il recupero del Francese, parole della: “ha scelto di non operarsi, ma la terapia conservativa sta comunque dando buoni frutti. Il dolore è ...

