Juve, UFFICIALE: Wesley torna in Brasile, ha firmato con il Cruzeiro (Di lunedì 8 agosto 2022) Wesley Gasolina lascia la Juventus e torna in Brasile: UFFICIALE il trasferimento a titolo definitivo al Cruzeiro. #Under23 UFFICIALE, Wes... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022)Gasolina lascia lantus einil trasferimento a titolo definitivo al. #Under23, Wes...

romeoagresti : La #Juve è pronta a formulare un’offerta ufficiale nelle prossime ore per #Kostic // Juve are set to make an offici… - AlfredoPedulla : #Empoli, richiesta ufficiale per il ritorno di #Rugani e per sostituire #Viti andato al #Nizza. La #Juve ora può to… - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ??#Calciomercato | ?Ufficiale il passaggio di #Wesley al #Cruzeiro dalla #Juve #Under23 - J_network24 : ??#Calciomercato | ?Ufficiale il passaggio di #Wesley al #Cruzeiro dalla #Juve #Under23 - corr1959 : RT @juventusfc: Ufficiale | Maurizio Sarri sollevato dall'incarico. -