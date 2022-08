Juve Kostic, parti sempre più vicine: domani può essere il giorno decisivo (Di lunedì 8 agosto 2022) La Juve continua a lavorare al colpo Kostic dall’Eintracht Francoforte: le parti sono vicine e domani potrebbe essere decisiva La Juve sta continuando a lavorare senza sosta al colpo Kostic dall’Eintracht Francoforte. E’ lui il prescelto come rinforzo per le fasce offensive dei bianconeri. Le parti sono al lavoro assieme all’entourage del giocatore per assottigliare la distanza tra le due società. domani potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Lacontinua a lavorare al colpodall’Eintracht Francoforte: lesonopotrebbedecisiva Lasta continuando a lavorare senza sosta al colpodall’Eintracht Francoforte. E’ lui il prescelto come rinforzo per le fasce offensive dei bianconeri. Lesono al lavoro assieme all’entourage del giocatore per assottigliare la distanza tra le due società.potrebbela giornata decisiva per chiudere. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : #Kostic sempre più vicino alla #Juve: i bianconeri confidano di chiudere l’operazione alzando la parte dei bonus //… - DiMarzio : .@juventusfc, si riduce la distanza con l’@eintracht_eng per Filip #Kostic ?? #Calciomercato @SkySport - AlfredoPedulla : #Kostic-#Juve a oltranza. Si lavora per liberarlo prima della finale di #Supercoppa europea di mercoledì. #Allegri… - MFajriyansyah : RT @forumJuventus: Oggi nuovi contatti per Kostic, la Juve punta a chiudere l'affare [GOAL Italia] - junews24com : Kostic Juve (Sky Sport), nuovi contatti in giornata con l'Eintracht: il punto - -