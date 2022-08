Judo | l’Italia verso i Mondiali con tre punte conclamate e tanti volti nuovi

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il biennio di qualificazione olimpica delper i Giochi di Parigi 2024 è cominciato ormai da un mese e mezzo, ma adesso l’attesa è tutta per l’evento più importante della stagione: i CampionatiSenior di Tashkent, previsti dal 6 al 13 ottobre. Una rassegna iridata molto pesante anche in ottica cinque cerchi, perché mette in palio un massimo di 1000 punti validi per i ranking olimpici. La squadra azzurra si presenterà in Uzbekistan con ambizioni impor, sulla scia degli incoraggianti riscontri raccolti tra Europei ed eventi World Tour andati in scena sinora nel 2022. Il movimento italiano può contare al momento su trepronte a svolgere un ruolo da protagoniste in vista del Mondiale, senza sottovalutare però una lunga serie di possibili outsider in grado di arrivare fino ...