Jessica Chastain ha incontrato in Ucraina il presidente Zelensky (Di lunedì 8 agosto 2022) L'attrice premio Oscar Jessica Chastain è andata in Ucraina per visitare un ospedale pediatrico e incontrare il presidente Zelensky. Jessica Chastain, durante il weekend, è andata a Kiev, in Ucraina, per visitare l'ospedale pediatrico Okhmatdyt e incontrare il presidente Volodymyr Zelensky e il responsabile dell'amministrazione Andriy Yermak. Le foto dell'incontro sono poi state condivise sul canale Telegram del politico con un ringraziamento rivolto all'attrice premio Oscar. Zelensky ha scritto: "L'attrice americana Jessica Chastain è in Ucraina oggi. Per noi, queste visite di persone famose sono estremamente preziose. Grazie a questo il mondo sentirà, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 agosto 2022) L'attrice premio Oscarè andata inper visitare un ospedale pediatrico e incontrare il, durante il weekend, è andata a Kiev, in, per visitare l'ospedale pediatrico Okhmatdyt e incontrare ilVolodymyre il responsabile dell'amministrazione Andriy Yermak. Le foto dell'incontro sono poi state condivise sul canale Telegram del politico con un ringraziamento rivolto all'attrice premio Oscar.ha scritto: "L'attrice americanaè inoggi. Per noi, queste visite di persone famose sono estremamente preziose. Grazie a questo il mondo sentirà, ...

