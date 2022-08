Jerry Calà | «Nel cinema italiano c’è provincialismo | i registi chiamano sempre i soliti attori»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 agosto 2022) Libero intervista oggi uno scatenatoche a 71 anni continua a solcare il palcoscenico e non si fa mancare neanche la musica, deciso a non andare in pensione per adesso. L’attore a febbraio tornerà sul set per girare un nuovo film di cui, da bravo scaramantico, non vuole raccontare nulla, se non che “sara? un film molto originale, ambientato a Napoli”. Intanto però ha ripercorso gli anni della sua carriera e soprattutto il punto di svolta quando decise di abbandonare il filone dei cinepanettoni «Avevo voglia di sperimentare nuovi mondi, non solo i film delle feste. Mi sono quindi cimentato con il mio primo (e unico purtroppo) ruolo drammatico nel film Diario di un vizio, poi ho lavorato con Pupi Avati, mi sono aperto alla regia… Umanamente e? stata quindi una scelta che mi ha regalato molte soddisfazioni, ma forse commercialmente meno. ...