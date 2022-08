Italiano 43enne arrestato in Colombia e poi rilasciato dopo 3 giorni. Era stato accusato di molestie nei confronti di un'adolescente

leggo.it

Fonti dell'ambasciata italiana a Bogotà hanno detto all'ANSA che l'imputato ha ricevuto assistenza da parte del console onorarioa Cartagena. Ma al termine dell'udienza, come ha confermato ...Per questo undi 43 anni è stato arrestato il 5 agosto a Cartagena de Indias, città ... I FATTI Il, che ha lavorato come direttore del casting per diverse grosse case di produzione ... Italiano di 43 anni arrestato in Colombia: «Sono talent scout del cinema», e molestava attrici ragazzine Hanno approfittato delle condizioni di inferiorità psichica di una donna di 37 di San Cesareo, in provincia di Roma. L'hanno portata in un posto isolato, l'hanno ...Un uomo è stato aggredito nella notte nel centro storico di Genova con una mannaia da macellaio. La vittima che era in compagnia di due ragazze è stato avvicinato dall'aggressore che prima lo ...