Iran, nei primi sei mesi dell'anno oltre 250 persone condannate a morte (Di lunedì 8 agosto 2022) Dodici prigionieri messi a morte il 15 giugno nel carcere di Raja'i Shahr, situato nella provincia di Alborz. Il 6 giugno stessa sorte era toccato ad un'altra dozzina di persone, nella prigione di Zahedan, situata nella provincia del Sistan e Balucistan. Prima ancora, il 14 maggio, erano stati messi a morte nove prigionieri in quattro diverse carceri Iraniane: ancora Zahedan, Vakilabad (provincia del Khorasan-e Razavi), Adelabad (provincia di Fars) e Dastgerd (provincia di Esfahan). E si tratta solo dei casi più recenti. In Iran, nei primi sei mesi del 2022, sono state condannate alla pena capitale almeno 251 persone, praticamente più di una al giorno. La denuncia è del Centro Abdorrahman Boroumand per i diritti umani e Amnesty

