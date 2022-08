Irama pronto a lasciare l’Italia | “Mi prenderò del tempo per capire cosa fare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022)potrebbe. L’artista sogna l’America Latina, e qualche indizio in effetti lo aveva già disseminato nei mesi scorsi, con ben due brani titolati in lingua spagnola. Ora però il suo intento è alquanto chiaro: l’ultimo singolo PamPamPamPamPamPamPamPam guarda chiaramente a quel mondo, anche musicalmente ovviamente. “È vero, sto pensando di trasferirmi in America Latina. Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi midelper viaggiare e” annunciaintervistato da Il Messaggero. “Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancor di più la mia musica. E alstesso vorrei far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano, che negli ...