(Di lunedì 8 agosto 2022) Emigrato in Canada per una nuova avventura, ma con ilnel cuore. Lorenzoha già fatto innamorare i tifosi del, tra assist e anche la prima rete: l'addio ai partenopei non ...

glooit : Insigne 'a Toronto tutto nuovo, ma tiferò sempre Napoli' leggi su Gloo - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Insigne: 'A Toronto mi trovo bene, ma di Napoli mi manca tutto' #Insigne #Toronto #Napoli - NapoliNewsRobot : From: sportmediaset Insigne: 'A Toronto mi trovo bene, ma di Napoli mi manca tutto' #Insigne #Toronto #Napoli - sportmediaset : Insigne: 'A Toronto mi trovo bene, ma di Napoli mi manca tutto' #Insigne #Toronto #Napoli - sportface2016 : #Insigne parla di #Toronto ma non dimentica #Napoli -

Emigrato in Canada per una nuova avventura, ma con il Napoli sempre nel cuore. Lorenzoha già fatto innamorare i tifosi del, tra assist e anche la prima rete: l'addio ai partenopei non è stato facile e a pochi giorni dal via della Serie A l'attaccante ammette che a ...Commenta per primo Il Canada è il presente e il futuro, Napoli è il passato: 'Ma mi manca tutto'. Lorenzosi racconta a cuore aperto a Rai RadioUno : 'Ami trovo bene e sto iniziando a studiare la lingua. E' giusto che sia così, per capire le persone, i miei compagni di squadra e il mister.(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Emigrato in Canada per una nuova avventura, ma con il Napoli sempre nel cuore. Lorenzo Insigne ha già fatto innamorare ...Lorenzo Insigne, calciatore del Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Uno per raccontare i primi momenti di questa nuova esperienza.