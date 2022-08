Infortunio Tonali | escluse lesioni | le condizioni del milanista

(Di lunedì 8 agosto 2022)per il centrocampista del Milan dopo l’. Le ultime notizie sulle sueSospiro di sollievo per il Milan dopo che gli ultimi esami a cui si è sottoposto questa mattina Sandrohanno escluso. Come riferito da Milannews24 il centrocampista, uscito nel corso dell’amichevole giocata contro il Vicenza per un problema fisico, verrà quindi valutato giorno per giorno per capire quando potrà tornare a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Milan tira un sospiro di sollievo. E' meno grave del previsto l'rimediato da Sandro, uscito per un problema amma coscia sinistra nel corso del secondo tempo dell'amichevole di sabato scorso a Vicenza . Il 22enne centrocampista si è sottoposto ad ...In attesa di capire l'entità dell'di(si teme stiramento e nel caso sarebbe a rischio il derby contro l'Inter del 3 settembre), il Milan accelera il casting per il centrocampo. Due i profili seguiti: Onyedika del ...