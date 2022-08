Individuati 3 casi di West Nile tra i donatori di sangue?

Leggi su udine20

(Di lunedì 8 agosto 2022) Grazie al sistema di monitoraggio messo in campo in Friuli Venezia Giulia dal coordinamento del Dipartimento trasfusionale del Servizio sanitario regionale oggi sono statiulteriori duedi positività alvirus tra ididella nostra regione. Complessivamente isalgono quindi a tre: uno nell’area di Pordenone e due in quella di Udine. Tutti sono in buona salute e le loro condizioni non destano preoccupazione; le loro donazioni sono state individuate e bloccate, a conferma dell’efficacia della rete di controllo messa in campo. Lo ha annunciato il vicegovernatore con delega alla Salute evidenziando che in Friuli Venezia Giulia vengono adottate le misure di sorveglianza per la prevenzione della diffusione di questo virus ...