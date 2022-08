(Di lunedì 8 agosto 2022) In un tragico susseguirsi di eventi, un uomo, tornato al villagio natale per partecipare al rito funebre del fratello ucciso da un morso di serpente, ha perso la vita mentre dormiva per la stessa ...

Tiscali Notizie

Il doppio incidente, riferito dall'agenzia di stampa Pti, Press Trust of, è accaduto nello stato del Bihar: Govind Mishra, seconda vittima del veleno, aveva 22 anni; Avind, il fratello ne aveva ......si vendevano le pregiatissime e costosissime spezie provenienti dal Deccan (altopiano dell'... Napoli ricorda la famiglia Maggio: sette, i primi quattro attori ENZO (1902 - 1978), ... India, 2 fratelli uccisi da serpenti,uno dopo esequie dell'altro In un tragico susseguirsi di eventi, un uomo, tornato al villagio natale per partecipare al rito funebre del fratello ucciso da un morso di serpente, ha perso la vita mentre dormiva per la stessa caus ...(Adnkronos) - Un nuovo raro cucciolo di tigre del Bengala è nato allo zoo nazionale di Cuba a L'Avana. Purtroppo, il nuovo cucciolo è l'unico sopravvissuto di una cucciolata di quattro, poiché i suoi ...