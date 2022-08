Incidente sulla Telese – Caianello | due feriti trasportati al San Pio FOTO

Leggi su anteprima24

Ponte (Bn)- Ennesimo. Questa sera, per cause ancora da accertare, all'altezza dell'uscita Ponte (direzione Benevento, altezza impianto semaforico), impatto tra una Fiat e un autoarticolato. Pare che il conducente della vettura abbia perso il controllo della stessa, invadendo la corsia opposta, impattando il mezzo pesante. A bordo della vettura, due persone, trasportate al "San Pio" in condizioni da valutare. Sul posto Polizia Stradale per i rilievi e i Carabinieri a gestire la viabilità (al momento il percorso vira verso la strada provinciale) e tanti mezzi pesanti fermi in attesa che venga rimossa la vettura incidentata.