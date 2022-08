Incentivi per mezzi meno inquinanti 'aperti' anche a noleggio a lungo termine e flotte aziendali (Di lunedì 8 agosto 2022) Gli Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni varranno anche per i noleggi a lungo termine e le flotte aziendali. È' scritto nel nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Gliper l'acquisto di veicoli a basse emissioni varrannoper i noleggi ae le. È' scritto nel nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che ...

EnricoLetta : È saltata la #delegafiscale. La destra ieri ha affossato taglio #IRPEF e abolizione #IRAP. Il 25 settembre chi vota… - pdnetwork : Lega e FdI bloccano la riduzione delle tasse, affossando la riforma fiscale. Niente taglio Irpef, niente abolizio… - Agenzia_Ansa : Via libera alla rimodulazione degli incentivi per acquisto di auto non inquinanti. In particolare, per l'anno 2022,… - glncipriani : Le ultime notizie sugli incentivi per le auto elettrichehttps://www.offertenergia.it › incentivi-auto-elettriche-2.… - glncipriani : Ecobonus auto 2022, i nuovi incentivi per veicoli elettrici e ibridihttps://www.informazionefiscale.it › ecobonus-a… -