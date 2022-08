Incentivi per auto non inquinanti fino a 7500 euro: come farne richiesta (Di lunedì 8 agosto 2022) Arrivano i nuovi Incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti e interventi agevolativi mirati alla riconversione e sviluppo della filiera del settore automotive sono stati adottati dal Governo: ne da notizia il MISE, con il via libera a due Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM). come ottenere gli Incentivi per auto non inquinanti Il primo intervento rivolto alla domanda riguarda la rimodulazione degli Incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti. In particolare, per l’anno 2022, è previsto l’innalzamento al 50% dei contributi finora previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia un reddito ... Leggi su fmag (Di lunedì 8 agosto 2022) Arrivano i nuoviper l’acquisto dinone interventi agevolativi mirati alla riconversione e sviluppo della filiera del settoremotive sono stati adottati dal Governo: ne da notizia il MISE, con il via libera a due Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).ottenere glipernonIl primo intervento rivolto alla domanda riguarda la rimodulazione degliper l’acquisto dinon. In particolare, per l’anno 2022, è previsto l’innalzamento al 50% dei contributira previsti per l’acquisto di veicoli non, nell’ipotesi in cui l’acquirente abbia un reddito ...

