Incendi nel Savonese, bruciati 400 ettari di bosco e macchia mediterranea: ancora 4 sfollati. Focolai vicino all'Aurelia Bis. La Procura apre un fascicolo: non si esclude l'origine dolosa (Di lunedì 8 agosto 2022) Sul posto vigili del fuoco, volontari anti-Incendio boschivo e protezione civile. Intervento di tre canadair e degli elicotteri regionali Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 8 agosto 2022) Sul posto vigili del fuoco, volontari anti-o boschivo e protezione civile. Intervento di tre canadair e degli elicotteri regionali

