Incendi nel Savonese: ancora 4 sfollati. Grosso focolaio dietro la frazione di Bastia. All’aeroporto di Villanova d’Albenga finita la benzina per i canadair, ma “è in arrivo” (Di lunedì 8 agosto 2022) Sul posto vigili del fuoco, volontari anti-Incendio boschivo e protezione civile. Intervento di tre canadair e degli elicotteri regionali Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 8 agosto 2022) Sul posto vigili del fuoco, volontari anti-o boschivo e protezione civile. Intervento di tree degli elicotteri regionali

vigilidelfuoco : 876 interventi per #incendi di vegetazione e 18 richieste di supporto di #Canadair. A Savona chiuso parzialmente pe… - vigilidelfuoco : Molti incendi sono causati con dolo, altri per negligenza o disattenzione: segui le indicazioni dei #vigilidelfuoco… - Iaya68 : RT @TgrRai: Sono 120 le persone sfollate nel Ponente savonese, per gli incendi che da due giorni divampano nei boschi di Arnasco e Villanov… - StellaSirio60 : RT @vigilidelfuoco: 876 interventi per #incendi di vegetazione e 18 richieste di supporto di #Canadair. A Savona chiuso parzialmente per il… - AltriMondiGazza : RT @Tg3web: Come ha certificato il Cnr, il 2022 è l'anno più caldo e secco da quando si registrano le temperature. Una situazione che rende… -