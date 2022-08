Inaugurato il primo flagship store di Italian Sea Group negli Stati Uniti

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 8 agosto 2022) L’operatore globale nella nautica di lusso, TheSea, hail: per la precisione a East Hampton a Long Island, in una zona che è già un punto di riferimento per la nautica nella East Coast americana. Il nuovoper promuovere filosofia del gruppo A dare la notizia è il brand con una nota. L’apertura, che rappresenta un altro traguardo di espansione ed internazionalizzazione del marchio a livello commerciale, è stata possibile grazie alla collaborazione con Fgi Yachte Frank Grzeszczak, direttore vendite America per i brand Admiral e Tecnomar che promuoverà la comunicazione della filosofia del gruppo, dei ...