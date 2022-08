In Libia lo spettro del blocco petrolifero è davvero scongiurato? Parola a Bashir Sheik, la ‘Rabbia del Fezzan’ (Di lunedì 8 agosto 2022) Nella Libia meridionale si riaccendono le tensioni sociali intorno ai campi petroliferi. Dopo il riavvio della produzione grazie al cambio del Consiglio di Amministrazione della National Oil Corporation (NOC) da parte del Primo Ministro, Abdel Hamid Al-Dabaiba, gli attivisti di Aubari tornano a minacciare nuove chiusure. Abbiamo raggiunto Bashir Sheik, capo e cofondatore del movimento giovanile ‘La rabbia del Fezzan’. La scorsa settimana, i rappresentanti della popolazione di Aubari hanno ritenuto responsabili dell’esplosione dell’autocisterna di Bint Bayah i due governi rivali e la locale compagnia petrolifera Brega. Infografica – La biografia dell’intervistato Bashir Sheik Grazie Bashir per questa intervista. Come vivono i giovani nel sud della ... Leggi su api.follow (Di lunedì 8 agosto 2022) Nellameridionale si riaccendono le tensioni sociali intorno ai campi petroliferi. Dopo il riavvio della produzione grazie al cambio del Consiglio di Amministrazione della National Oil Corporation (NOC) da parte del Primo Ministro, Abdel Hamid Al-Dabaiba, gli attivisti di Aubari tornano a minacciare nuove chiusure. Abbiamo raggiunto, capo e cofondatore del movimento giovanile ‘La rabbia del. La scorsa settimana, i rappresentanti della popolazione di Aubari hanno ritenuto responsabili dell’esplosione dell’autocisterna di Bint Bayah i due governi rivali e la locale compagnia petrolifera Brega. Infografica – La biografia dell’intervistatoGrazieper questa intervista. Come vivono i giovani nel sud della ...

stefanol2006 : RT @bx1ale_cia: detto ciò è molto più utile per noi italiani ritornare ad allacciare rapporti con la libia as ampio spettro, sfanculando am… - bx1ale_cia : detto ciò è molto più utile per noi italiani ritornare ad allacciare rapporti con la libia as ampio spettro, sfancu… -