In Italia quest'estate scoppiano 5 incendi al giorno (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - L'Italia brucia con 5 grandi incendi ogni giorno dall'inizio dell'estate con migliaia di ettari di boschi e campi in fumo da nord a sud della penisola e danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti su dati Effis in riferimento al violento rogo che divampa nei boschi di Arnasco e Villanova d'Albenga in Liguria. Da quando è partita l'estate, osserva Coldiretti, gli incendi sono più che triplicati colpendo dalla Maremma toscana al Carso friulano, dal Lazio alla Puglia, dalla Basilicata alla Sicilia fino all'Emilia Romagna, favoriti dalla mano criminale dell'uomo e dalle alte temperature oltre i 40 gradi, dalla siccità in un anno con precipitazioni praticamente dimezzate nonostante le ultime ondate di maltempo al Nord: "Ci ... Leggi su agi (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - L'brucia con 5 grandiognidall'inizio dell'con migliaia di ettari di boschi e campi in fumo da nord a sud della penisola e danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti su dati Effis in riferimento al violento rogo che divampa nei boschi di Arnasco e Villanova d'Albenga in Liguria. Da quando è partita l', osserva Coldiretti, glisono più che triplicati colpendo dalla Maremma toscana al Carso friulano, dal Lazio alla Puglia, dalla Basilicata alla Sicilia fino all'Emilia Romagna, favoriti dalla mano criminale dell'uomo e dalle alte temperature oltre i 40 gradi, dalla siccità in un anno con precipitazioni praticamente dimezzate nonostante le ultime ondate di maltempo al Nord: "Ci ...

