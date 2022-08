In calo i contagi covid in Italia con 11.976 nuovi casi e positività giù al 15,8% (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 11.976 i nuovi casi di covid, contro i 26.662 precedenti ma soprattutto i 18.813 di lunedì scorso. I tamponi processati sono 75.602 (ieri 166.481) con un tasso di positività che dal 16% scende al 15,8%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 113 nelle ultime 24 ore (ieri 74), per un totale di 173.249 vittime dall'inizio della pandemia. Le terapie intensive calano di 3 unità (ieri +6) diventando in tutto 339 con 23 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari, aumentano di 126 unità (ieri -97), per un totale di 9.052. La regione con più casi covid è l'Emilia Romagna con 1.494 nuovi ... Leggi su agi (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - Prosegue ildella curva epidemica in. Nelle ultime 24 ore sono 11.976 idi, contro i 26.662 precedenti ma soprattutto i 18.813 di lunedì scorso. I tamponi processati sono 75.602 (ieri 166.481) con un tasso diche dal 16% scende al 15,8%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 113 nelle ultime 24 ore (ieri 74), per un totale di 173.249 vittime dall'inizio della pandemia. Le terapie intensive calano di 3 unità (ieri +6) diventando in tutto 339 con 23 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari, aumentano di 126 unità (ieri -97), per un totale di 9.052. La regione con piùè l'Emilia Romagna con 1.494...

