Imprese | Cesare Ragazzi Laboratories acquisisce Aderans France

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Bologna, 8 ago. (Labitalia) -, l'azienda di Zola Predosa che ha per missione l'infoltimento dei capelli e il benessere del sistema cute-capelli, prosegue la sua avanzata in Francia. A qualche mese dall'acquisizione di Norgil, realtà leader nel settore capelli, ha formalizzato l'acquisto di. Tra i marchi più rinomati al mondo in campo tricologico,è un colosso dal fatturato di oltre 500 milioni di euro l'anno, ma la controllatase ha risentito molto delle difficoltà legate alla pandemia da Covid-19. “Questa acquisizione, condotta con AdviCorp in qualità di adviser finanziario e con la collaborazione dello studio legale Hores-Avocats di Parigi guidato da Blaise Guichon, è un ulteriore, importante tassello del ...