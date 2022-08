Ilary Blasi in vacanza sulle Dolomiti mentre Totti “ha iniziato a portar via le sue cose da casa” (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilary Blasi ha deciso di “tradire” la sua amata Sabaudia per il fresco delle Dolomiti. La conduttrice televisiva sta cercando di mettere a freno questo ciclone mediatico che si è abbattuto sulla sua famiglia dopol’annuncio condiviso a mezzo stampa circa la separazione tra lei e l’ex marito Francesco Totti. È anche vero che gli scatti pubblicati sui social non aiutano di certo. Blasi infatti si mostra davanti al lago di Braises, suggestivo lago alpino situato nei pressi di Bolzano. Una vacanza tutta al femminile: pare infatti che a far compagnia a Ilary ci siano solamente le sorelle Silvia e Melory. I figli sarebbero in compagnia di papà Francesco che, secondo ThePipolGossjp, in questi giorni starebbe approfittando dell’assenza dell’ex moglie per recuperare tutte le sue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022)ha deciso di “tradire” la sua amata Sabaudia per il fresco delle. La conduttrice televisiva sta cercando di mettere a freno questo ciclone mediatico che si è abbattuto sulla sua famiglia dopol’annuncio condiviso a mezzo stampa circa la separazione tra lei e l’ex marito Francesco. È anche vero che gli scatti pubblicati sui social non aiutano di certo.infatti si mostra davanti al lago di Braises, suggestivo lago alpino situato nei pressi di Bolzano. Unatutta al femminile: pare infatti che a far compagnia aci siano solamente le sorelle Silvia e Melory. I figli sarebbero in compagnia di papà Francesco che, secondo ThePipolGossjp, in questi giorni starebbe approfittando dell’assenza dell’ex moglie per recuperare tutte le sue ...

MondoTV241 : Ilary Blasi in vacanza sulle dolomiti si sarebbe lasciata scappare qualche indiscrezione su Totti, ecco di cosa si… - FQMagazineit : Ilary Blasi in vacanza sulle Dolomiti mentre Totti “ha iniziato a portar via le sue cose da casa” - VoceDelTrentino : Ilary Blasi in vacanza in Trentino Alto-Adige - - CenerentolaNY : L'originalità di Totti in fatto di gusti sulle donne ?? - Patrizi32075633 : Sarebbe ora che la finiscono non se ne puo più con Totti e Ilary blasi -