Il Tempio del Brunello | un percorso immersivo alla scoperta del celebre vino

Il Tempio del Brunello è un percorso sensoriale, immersivo ed emozionale alla scoperta di uno dei vini più celebri al mondo, l'oro di Montalcino. Moderne tecnologie video, racconti, vedute spettacolari, portano la storia nel futuro ed emozionando rendono immortale questa bella storia a lieto fine. Dentro a ogni bottiglia di Brunello c'è tutto questo: territorio, arte, storia, cultura, tradizioni, passioni, emozioni, che qui vengono ben rappresentate da una spremuta di tecnologia. Venire a Montalcino e visitare il Tempio del Brunello regala tante belle sollecitazioni. Qui il vino non si racconta ma si vive e dopo l'immancabile degustazione finale si torna a casa arricchiti e sicuramente più sereni.

