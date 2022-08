Il segreto del re dei rovesci? Avere una vita oltre al tennis

Leggi su iodonna

(Di lunedì 8 agosto 2022) Per spiegare cosa significa nascere sotto il segno della regalità basterebbe assistere a una sola partita di Federer. Essere Leone come “Roger the King” vuol dire vestire i panni delta più forte del mondo, sfoderando una naturalezza sbalorditiva, senza traccia di spacconeria. Roger Federer e? nato l’8 agosto 1981 (foto di Ryan Pierse/ATP Tour/ATP Tour via Getty Images) Entrare negli spogliatoi e far calare di colpo un religioso silenzio, tipico di quando arriva “il capo” acceso da quel bagliore che solo pochi Leoni sono in grado di conservare. L’ascendente Vergine è il richiamo alla realtà, al metodo, nel giocare senza tensione, senza scatti come avviene spesso negli altri campioni. Giove, Saturno e Plutone in Bilancia nella casa dei guadagni e della percezione di sé sono il perfetto equilibrio tra la consapevolezza di essere un grande e l’assenza ...