Il Sannio sotto una bomba d’acqua | vento e grandine | diversi alberi a terra FOTO

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’allerta meteo aveva previsto l’allerta gialla per domani, ma nele nelle aree interne della Campania, quello odierno è stato un pomeriggio complicato. Dal primo pomeriggio, su tutto il territorio sannita, si è abbattuto un violento nubifragio, condito a tratti da una forte grandinata e da unsostenuto. Segnalatidisagi nel centro cittadino e nella provincia:crollati al suolo sul raccordo Bene-Pietrelcina (interdella polizia municipale) e a Telese Terme (in basso). Centimetri di acqua sempre più importanti e diverse zone non percorribili con la vettura. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

