Il premier del Kosovo: «Dietro la Serbia c’è Putin, il rischio che scoppi un’altra guerra è alto» (Di lunedì 8 agosto 2022) Il premier kosovaro Albin Kurti dice che dopo le tensioni con la Serbia il rischio che scoppi una guerra è alto. Perché Dietro Belgrado c’è Putin. E sostiene che gli uomini incappucciati che hanno manifestato domenica è «gente a libro paga di Belgrado». Mentre auspica che il proprio paese entri al più presto della Nato. Nell’intervista rilasciata a Repubblica Kurti esordisce spiegando le ragioni del conflitto: «Siamo una democrazia che confina con un’autocrazia, del resto. Prima dell’invasione dell’Ucraina le possibilità erano poche, ora la situazione è cambiata. Il primo episodio, conseguenza dell’idea fascista di panslavismo che il Cremlino ha, è stato l’Ucraina. Se avremo un secondo episodio, ad esempio in Transnistria, allora le probabilità che ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilkosovaro Albin Kurti dice che dopo le tensioni con lailcheuna. PerchéBelgrado c’è. E sostiene che gli uomini incappucciati che hanno manifestato domenica è «gente a libro paga di Belgrado». Mentre auspica che il proprio paese entri al più presto della Nato. Nell’intervista rilasciata a Repubblica Kurti esordisce spiegando le ragioni del conflitto: «Siamo una democrazia che confina con un’autocrazia, del resto. Prima dell’invasione dell’Ucraina le possibilità erano poche, ora la situazione è cambiata. Il primo episodio, conseguenza dell’idea fascista di panslavismo che il Cremlino ha, è stato l’Ucraina. Se avremo un secondo episodio, ad esempio in Transnistria, allora le probabilità che ...

