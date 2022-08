Il Napoli ha chiuso per il nuovo portiere: atteso domani per le visite mediche (Di lunedì 8 agosto 2022) Mentre si attendono Raspadori e il possibile arrivo di Keylor Navas, il mercato del Napoli sembra essersi infuocato e in questo momento si avvicina sempre di più a vestire in maglia azzurra un altro portiere, un vecchio pallino della coppia De Laurentiis-Giuntoli. Sirigu Napoli Genoa Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio il Napoli è vicino all’ingaggio di Salvatore Sirigu. L’ex portiere di Palermo, PSG, Torino e Genoa sarebbe pronto a trasferirsi a Napoli per fare da vice probabilmente, nel caso dovesse concludersi con buon esito, a Keylor Navas, che il Napoli sta trattando con il PSG vista la trattativa ben avviata per Fabian Ruiz. Come già molte riportato il problema per il costaricano sarebbe solo l’ingaggio, ecco perché Kepa resta una pista ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 8 agosto 2022) Mentre si attendono Raspadori e il possibile arrivo di Keylor Navas, il mercato delsembra essersi infuocato e in questo momento si avvicina sempre di più a vestire in maglia azzurra un altro, un vecchio pallino della coppia De Laurentiis-Giuntoli. SiriguGenoa Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio ilè vicino all’ingaggio di Salvatore Sirigu. L’exdi Palermo, PSG, Torino e Genoa sarebbe pronto a trasferirsi aper fare da vice probabilmente, nel caso dovesse concludersi con buon esito, a Keylor Navas, che ilsta trattando con il PSG vista la trattativa ben avviata per Fabian Ruiz. Come già molte riportato il problema per il costaricano sarebbe solo l’ingaggio, ecco perché Kepa resta una pista ...

