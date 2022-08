Il giorno più corto nella storia della Terra? Lo scorso 29 giugno (Di lunedì 8 agosto 2022) Lo scorso 29 giugno è stato il giorno più corto nella storia della Terra. Il pianeta ha completato la propria rotazione impiegando 1,59 millisecondi in meno rispetto alle consuete 24 ore. Lo ha riferito l’Australian Broadcasting Corporation (Abc) che ha parlato con gli scienziati che hanno condotto le osservazioni e monitorano costantemente la rotazione terrestre. In assoluto, la Terra sta rallentando leggermente la sua rotazione. Il motivo per cui avrebbe, invece, accelerato resta dunque un mistero anche per gli stessi scienziati. “E’ sicuramente un fatto strano”, ha detto Matt King, professore di geodesia all’Università della Tasmania, all’Abc. “Chiaramente qualcosa è cambiato, ed è cambiato in un modo che non ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) Lo29è stato ilpiù. Il pianeta ha completato la propria rotazione impiegando 1,59 millisecondi in meno rispetto alle consuete 24 ore. Lo ha riferito l’Australian Broadcasting Corporation (Abc) che ha parlato con gli scienziati che hanno condotto le osservazioni e monitorano costantemente la rotazione terrestre. In assoluto, lasta rallentando leggermente la sua rotazione. Il motivo per cui avrebbe, invece, accelerato resta dunque un mistero anche per gli stessi scienziati. “E’ sicuramente un fatto strano”, ha detto Matt King, professore di geodesia all’UniversitàTasmania, all’Abc. “Chiaramente qualcosa è cambiato, ed è cambiato in un modo che non ...

