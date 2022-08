Il giornalista del Tg1 attacca FdI | Crosetto lo gela | “Faccia il conduttore e non si schieri” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 agosto 2022) Botta e risposta polemico tra Guidoe Senio Bonini durante lo spazio del mattino del Tg1. Mentreparlava del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Bonini è intervenuto: “Però Fratelli d’Italia ha votato 5 volte no sul PNNR all’inizio, questo lo dobbiamo ricordare”. Irritata la replica del co-fondatore di Fratelli d’Italia che ha sottolineato: “Leiil, nonla parte”. “No – ha controreplicato i-, io faccio ile richiamo alla memoria, poi le chiedo un commento”. Maha ribadito il concetto: “No, no, no, non sitroppo…FdI ha votato 5 volte contro in Europa indicando come problematica quelle cose che poi sono state cambiate”. “Lei...