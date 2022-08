“Il fallimento del processo Trattativa dimostra che non si tratta la storia coi guanti di legno della giustizia”

Giorgiolaporta : Non mi meraviglierei se qualcuno tirasse fuori un editoriale con ombre del #Cremlino e zampino di #Putin dietro il… - mario_guermandi : RT @OGiannino: Accusa indegna. Il terzo polo liberal-democratico mai ha sostenuto destra sovran-populista né lo farà. Al Pd brucia il falli… - BomprezziMarco : RT @OGiannino: Accusa indegna. Il terzo polo liberal-democratico mai ha sostenuto destra sovran-populista né lo farà. Al Pd brucia il falli… - Rossano26669 : RT @OGiannino: Accusa indegna. Il terzo polo liberal-democratico mai ha sostenuto destra sovran-populista né lo farà. Al Pd brucia il falli… - BasilicataA : RT @OGiannino: Accusa indegna. Il terzo polo liberal-democratico mai ha sostenuto destra sovran-populista né lo farà. Al Pd brucia il falli… -

Panorama

La pandemia causaAlle origini della chiusura, secondo l'istanza dipresentata dall'azienda è stato il calofatturato durante il periodoCovid - 19. Il lockdown ha ...Dov'è il ministro Lamorgese Dal titolareViminale, solo un silenzio assordante, che conclama ildella gestione della sicurezza. I romani non meritano di vivere in questo clima da far ... Letta perde Calenda e scopre il fallimento del suo progetto politico-elettorale “Ci sono zone grigie che sfuggono al diritto penale. Tutti assolti, ma molti continueranno a considerare Berlusconi mafioso perché prevalgono le ...La pizza americana con l'ananas non ha rubato il cuore agli italiani. Domino's Pizza Italia ha chiuso dal 20 luglio tutti i suoi 29 locali nella penisola. Il Tribunale di Milano ...