Il comune intende denunciare quelli che diffondono su TikTok la fake news del «virus di Gallipoli» (Di lunedì 8 agosto 2022) Questa mattina, parlando del trend di TikTok sul presunto «virus di Gallipoli», vi avevamo già messo in guardia: non si può in alcun modo prestare fede a una serie di testimonianze che, magari, sfruttando l’hashtag giusto e il trend del momento, vogliono soltanto attirare il più possibile l’attenzione su un social network, come TikTok, il cui algoritmo si basa moltissimo sulle discussioni più calde, sugli hot topic. Vi avevamo anche detto che la presunta associazione di alcuni casi di persone che manifestavano sintomi febbrili, mal di testa, tosse (ma che risultavano negativi al tampone Covid-19) con una presunta “migrazione” dell’escherichia coli dalle coste della Romagna non era assolutamente dimostrabile e che le ultime analisi sulla qualità dell’acqua risalivano a meno di un mese fa (in Salento, era tutto ok). Per ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 8 agosto 2022) Questa mattina, parlando del trend disul presunto «di», vi avevamo già messo in guardia: non si può in alcun modo prestare fede a una serie di testimonianze che, magari, sfruttando l’hashtag giusto e il trend del momento, vogliono soltanto attirare il più possibile l’attenzione su un social network, come, il cui algoritmo si basa moltissimo sulle discussioni più calde, sugli hot topic. Vi avevamo anche detto che la presunta associazione di alcuni casi di persone che manifestavano sintomi febbrili, mal di testa, tosse (ma che risultavano negativi al tampone Covid-19) con una presunta “migrazione” dell’escherichia coli dalle coste della Romagna non era assolutamente dimostrabile e che le ultime analisi sulla qualità dell’acqua risalivano a meno di un mese fa (in Salento, era tutto ok). Per ...

