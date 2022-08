Il caso dei detenuti malati psichiatrici detenuti illegalmente in Italia (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI – In Italia ci sono decine di persone detenute in modo illegale alla luce del sole. Giacomo Trimarco, arrestato per furto di un telefonino, era una di queste. Si è tolto la vita il 31 maggio scorso a 21 anni nel carcere di San Vittore dove non doveva stare. Da otto mesi i magistrati lo avevano destinato a una Rems, una di quelle strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari a cui sono destinati gli autori di reato incapaci di intendere e di volere e socialmente pericolosi. Ma per il ragazzo, che soffriva di un disturbo borderline della personalità, non c'era posto. E non c'era nemmeno per F.F., 22 anni, che, racconta all'AGI la sua legale, Federica Liparoti, “è stato allettato e sedato per un mese, anche se non ne aveva bisogno, nel reparto psichiatrico di Melegnano” finché un giudice, in attesa di una Rems, ne ha disposto la liberazione ... Leggi su agi (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI – In Italia ci sono decine di persone detenute in modo illegale alla luce del sole. Giacomo Trimarco, arrestato per furto di un telefonino, era una di queste. Si è tolto la vita il 31 maggio scorso a 21 anni nel carcere di San Vittore dove non doveva stare. Da otto mesi i magistrati lo avevano destinato a una Rems, una di quelle strutture che hanno sostituito gli ospedaligiudiziari a cui sono destinati gli autori di reato incapaci di intendere e di volere e socialmente pericolosi. Ma per il ragazzo, che soffriva di un disturbo borderline della personalità, non c'era posto. E non c'era nemmeno per F.F., 22 anni, che, racconta all'AGI la sua legale, Federica Liparoti, “è stato allettato e sedato per un mese, anche se non ne aveva bisogno, nel reparto psichiatrico di Melegnano” finché un giudice, in attesa di una Rems, ne ha disposto la liberazione ...

