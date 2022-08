QUOTIDIANO NAZIONALE

... approdati nel frattempo nella Nationalleague (Nhl), hanno precisato di non esser coinvolti. Nel frattempo in questi mesi sono emerse altre denunce contro giocatori della nazionale giovanile, ...... la messa in scena dei servizi russi Il caso/2 - Fermato il soldato russo che rideva degli... 19.33 Mondialighiaccio 2023 tolti alla Russia La Russia è stata privata dell'organizzazione ... Hockey e stupri Bufera sulla federazione "Insabbiò le denunce" E Trudeau: basta omertà Una serie di scandali sessuali hanno macchiato il passatempo preferito del Canada, l’hockey, scatenando una bufera di polemiche che ha fatto intervenire persino il premier, Justin Trudeau, grande aman ...